Эдельгериев предложил продвигать методики РФ на переговорах по водным ресурсам

По словам помощника президента России, водная проблематика является безусловным компонентом на всех переговорах по климату

Помощник президента РФ Руслан Эдельгериев © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россия должна продвигать на международных переговорах свои методики по расчету экологического стока рек и трансграничного использования водоемов, которые закладываются затем в правила и нормы по доступу к природным ресурсам. Об этом заявил помощник президента России, советник по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев на встрече с Владимиром Путиным.

"Я предлагаю, чтобы мы на начальной стадии, в период их формирования, предлагали свои методики, которые у нас, к счастью, тоже есть, свои механизмы взаимодействия. Начать можно было бы как раз с трансграничных рек и тех водотоков, которыми мы пользуемся совместно. Это и наши большие озера, и моря, реки, которые сейчас, я считаю, нуждаются в проведении большой ревизии, чтобы мы могли в итоге в самом начале заложить параметры экологического стока рек, а дальше мы должны на своих партнеров воздействовать, чтобы у нас был общий правильный мониторинг", - сказал Эдельгериев.

По его словам, сегодня водная проблематика является безусловным компонентом на всех переговорах по климату. При этом есть острая необходимость некоторые методики применять в России, чтобы "по примеру климатической повестки в какой-то период нам не пришлось подстраиваться под методики, механизмы, которые создали западные страны", отметил советник президента.

"Все вопросы изначально выкладываются в международной повестке под благовидным предлогом. При этом, как мы видим, зачастую "коллективный Запад" в конечном итоге это все приводит к наполнению других национальных бюджетов. Вводятся прямые правила, которые дискредитируют мировую торговлю односторонними мерами и под благовидным предлогом природоохранной деятельности. Это мы уже наблюдаем в период переговорного процесса, когда изучаем все переговорные треки в деталях, когда рассматриваем буквально все фразы, которые за собой таят те вещи, которые на первый взгляд не проявляются", - уточнил Эдельгериев.

Он отметил, что зачастую эти меры ведут к ограничению государственного суверенитета развивающихся стран, особенно тех, которые имеют обширный доступ к рыболовным запасам и недрам.

"Сейчас остро стоят вопросы шельфа, трансграничного регулирования внутренних водотоков и межгосударственных рек, которые являются естественной границей государств. Там тоже сейчас идет институционализация. <…> Допустим, в Мадриде заседали министры стран ОЭСР с повесткой "Глобальная водная справедливость". При этом никаких [других] стран на это заседание приглашено не было. Поэтому эти элементы, которые сейчас ведутся по водным ресурсам, не должны остаться без внимания", - считает помощник президента РФ.