Захарова: РФ выступает против недопуска израильских спортсменов на соревнования

Официальный представитель МИД России назвала недопустимой политизацию спорта

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россия выступает против недопуска спортсменов из Израиля на соревнования. Политизация спорта недопустима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Матч ТВ".

"Очень многие вопросы задают мне, нашим представителям в международных организациях: а вот почему израильских спортсменов допускают [на соревнования], несмотря на катастрофу в секторе Газа, несмотря на политику, которую проводит Израиль - вы что на этот счет думаете?" - сказала дипломат. "Позиция нашей страны исключительно в этом смысле достойная", - отметила она.

"Мы говорим о том, что политизации в спорте не должно быть. Мы даем оценку тому, что делает Израиль. Мы даем правдивую оценку тому, что происходит в Газе. Но при этом мы говорим, что политизации в отношении спортсменов не должно быть ни по одному случаю", - подчеркнула она.

При этом, как отметила Захарова, "когда страны, которые требуют в отношении России еще большего ужесточения мер, но при этом говорят, что российские спортсмены не имеют права говорить о двойных стандартах", ответ России следующий: "Вы заходите за грани разумного, вы не имеете права этого делать, читайте хартию и резолюции ГА ООН".