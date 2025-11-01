ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Захарова назвала фото встречи Зеленского с военными "картиной салом"

На лицах присутствующих на встрече запечатлены неодобрительные и удивленные выражения
15:36

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично назвала фотографию Владимира Зеленского, зачитывающего доклад перед военными, "картиной салом".

"Украинские военные с радостью слушают доклад Зеленского об их успехах на поле боя", - назвала она соответствующее изображение в своем Telegram-канале. На лицах присутствующих на встрече запечатлены неодобрительные и удивленные выражения.

"Картина салом на холсте. Неизвестный художник добровольно мобилизован СБУ", - добавила дипломат. 

