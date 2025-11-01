МИД РФ: передача помощи Вьетнаму после тайфунов подтвердила значимость отношений

Ханой получил 30 тонн груза, включая палатки, продукты питания, спасательные лодки и постельные принадлежности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Доставка во Вьетнам российской гуманитарной помощи для пострадавших от тайфунов жителей страны подтвердила особый характер отношений между Москвой и Ханоем. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Реализованная в кратчайшие сроки безвозмездная гуманитарная акция стала ярким подтверждением особого характера отношений между двумя странами. Она в положительном ключе освещалась вьетнамскими СМИ и вызвала широкий общественный резонанс", - указывается в сообщении.

В МИД РФ напомнили, что 30 октября в Ханой специальным рейсом МЧС России была доставлена помощь, которая предназначена для жителей Вьетнама, пострадавших от обрушившихся на центральную часть страны тайфунов. Как отметили в ведомстве, гуманитарная операция была осуществлена по указанию президента и по поручению правительства Российской Федерации.

"Вьетнамской стороне передано 30 тонн груза, включая палатки, продукты питания, спасательные лодки и постельные принадлежности. В официальной церемонии передачи помощи принял участие посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко", - заключили в министерстве.