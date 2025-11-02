Дмитриев указал на провал иммиграционной политики Великобритании

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами прокомментировал нападение в Хантингдоне

Редакция сайта ТАСС

© David Tramontan/ Getty Images

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Нападение в британском Хантингдоне является еще одним провалом иммиграционной политики. Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Ужасное нападение в Хантингдоне - еще один трагический пример провальной иммиграционной политики и нежелания признать ошибки и предотвратить будущие опасности", - написал Дмитриев в Х.

Ранее сообщалось, что в результате нападения с ножом на пассажиров поезда в Англии пострадали 10 человек.