Захарова: безнаказанность подталкивает Киев к новым убийствам журналистов

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Запад позволяет Украине все больше, попустительствуя ее террористической деятельности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Безнаказанность киевского режима после убийств и терактов против журналистов подталкивает его к совершению новых преступлений. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

"При этом возомнивший себя избранным и неподсудным Запад позволяет своим марионеткам в Киеве все больше, попустительствуя их террористической деятельности. Безнаказанность за убийства и теракты против журналистов подталкивает киевский режим, покрываемый зарубежными кураторами, к совершению все новых кровавых преступлений", - отмечается в комментарии.

По словам дипломата, свою долю ответственности за эти злодеяния несут те, кому предписано заниматься обеспечением защиты журналистов и действенно реагировать на факты нападений на сотрудников СМИ. "Поразившая многосторонние правозащитные структуры, такие как УВКПЧ ООН, секретариат ЮНЕСКО, ОБСЕ и другие, политическая ангажированность выражается в сознательном замалчивании насильственных смертей представителей масс-медиа и выгораживании виновных, разрушает саму идею универсальности принципа прекращения безнаказанности, превращает подобные институты в дисфункциональные и бесполезные конструкции", - указала Захарова.

Она подчеркнула, что выявленные серьезные расхождения в докладе гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле от декабря 2024 года подорвали его репутацию как надежного и достоверного источника информации по положению дел в этой сфере и стали ударом по авторитету. "Выражаем надежду, что грядущая смена руководства организации позволит выправить работу в сфере защиты безопасности журналистов, вернув ее к базовым принципам добросовестности, равноудаленности и беспристрастности", - добавила дипломат.

"Вновь подтверждаем нашу решимость отстаивать профессиональные права российских СМИ за рубежом, последовательно работать над созданием безопасных условий для их деятельности в любой точке мира, добиваться справедливого возмездия для виновных в преступлениях против отечественных журналистов", - заключила официальный представитель МИД РФ.