Захарова напомнила Пашиняну год образования КГБ

Премьер-министр Армении обвинил комитет в исторических проблемах турок и армян

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила премьер-министру Армении Николу Пашиняну, что КГБ был образован спустя почти 40 лет после геноцида армян в Османской империи.

Таким образом дипломат отреагировала в Telegram-канале на информацию, что Пашинян обвинил КГБ в исторических проблемах турок и армян.

"КГБ создан в 1954 году. Геноцид армян в Османской империи начался в 1915 году, за практически 40 лет до создания КГБ", - отметила Захарова.