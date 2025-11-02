ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Захарова напомнила Пашиняну год образования КГБ

Премьер-министр Армении обвинил комитет в исторических проблемах турок и армян
Редакция сайта ТАСС
10:58

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила премьер-министру Армении Николу Пашиняну, что КГБ был образован спустя почти 40 лет после геноцида армян в Османской империи.

Таким образом дипломат отреагировала в Telegram-канале на информацию, что Пашинян обвинил КГБ в исторических проблемах турок и армян.

"КГБ создан в 1954 году. Геноцид армян в Османской империи начался в 1915 году, за практически 40 лет до создания КГБ", - отметила Захарова. 

АрменияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПашинян, Никол Воваевич