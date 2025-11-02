Захарова напомнила Пашиняну год образования КГБ
Редакция сайта ТАСС
10:58
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила премьер-министру Армении Николу Пашиняну, что КГБ был образован спустя почти 40 лет после геноцида армян в Османской империи.
Таким образом дипломат отреагировала в Telegram-канале на информацию, что Пашинян обвинил КГБ в исторических проблемах турок и армян.
"КГБ создан в 1954 году. Геноцид армян в Османской империи начался в 1915 году, за практически 40 лет до создания КГБ", - отметила Захарова.