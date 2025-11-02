МИД РФ: согласование проекта резолюции по Западной Сахаре не было прозрачным

Одновременно с этим в ведомстве отметили важность продления мандата МООНРЗС, деятельность которой имеет стабилизирующее воздействие на ситуацию в регионе

Западная Сахара © AP Photo/ Arturo Rodriguez

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Процесс согласования проекта резолюции Совета Безопасности ООН о продлении на один год мандата Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) не был прозрачным и не позволил учесть все поправки. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

31 октября Совбез ООН принял подготовленную США резолюцию 2797 о продлении на один год мандата МООНРЗС. Россия вместе с Китаем и Пакистаном при голосовании воздержалась.

"Позиция России, в частности, определялась тем, что процесс согласования проекта проходил в непрозрачной форме и в искусственно ускоренном темпе, что не позволило учесть все поправки", - указали в министерстве.

Одновременно с этим в МИД РФ отметили важность годового продления мандата МООНРЗС, деятельность которой имеет стабилизирующее воздействие на ситуацию в Западной Сахаре и Сахаро-Сахельском регионе, а также зафиксированный в тексте резолюции акцент на необходимости достижения приемлемого для сторон политического урегулирования.

"Российская сторона рассчитывает, что личный посланник генсекретаря ООН по Западной Сахаре Стаффан Де Мистура продолжит при поддержке МООНРЗС активные усилия с тем, чтобы добиться справедливого, долгосрочного и взаимоприемлемого решения застарелой западносахарской проблемы. Россия в контактах со всеми заинтересованными сторонами будет и далее энергично этому содействовать", - заключили в дипведомстве.

Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом международного спора. Независимости региона добивается созданная в середине 1970-х годов организация "Фронт ПОЛИСАРИО" (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро), которая после ухода испанских колонизаторов провозгласила Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернула вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить спор никак не удается из-за диаметрально противоположных позиций сторон. Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей автономии в составе королевства. С июня 2007 года были проведены четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно. Марокко в настоящее время контролирует около 80% территории Западной Сахары.