Посол Израиля завершила миссию в России

По словам Симоны Гальперин, новый посол страны в Москве Одед Йосеф приступит к работе в начале следующей недели

Симона Гальперин © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Посол Израиля в Москве Симона Гальперин завершила миссию в РФ, новый посол Одед Йосеф приступит к работе в начале следующей недели.

"Симона Гальперин завершает свою миссию в Москве и возвращается в Израиль", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

По словам Гальперин, новый посол страны в Москве "приступит к работе в начале недели".

21 июля стало известно, что Гальперин планирует досрочно завершить свою миссию в октябре. В посольстве тогда уточнили ТАСС, что завершение миссии связано с новым назначением. Она возглавит европейский департамент МИД Израиля и будет заместителем генерального директора дипведомства. Дипломат занимала должность посла Израиля в РФ с ноября 2024 года. 31 августа израильское правительство единогласно утвердило назначение Йосефа новым послом Израиля в России.