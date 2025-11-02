Мишустин отправляется в Китай с двухдневным визитом

Во время поездки премьер-министр России встретится с председателем КНР Си Цзиньпином

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин отправляется в Китайскую Народную Республику. Визит продлится два дня. 3 ноября глава российского правительства будет работать в городе Ханчжоу, где примет участие в 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран. Следующий день, 4 ноября, российский премьер проведет в Пекине. Там у Мишустина запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

"В городе Ханчжоу запланировано проведение 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая с участием Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна. В Пекине Михаил Мишустин встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином", - сообщила накануне поездки пресс-служба правительства.

Основное внимание на переговорах планируется уделить вопросам развития торгово-экономического сотрудничества, развитию логистической взаимосвязанности и промышленной кооперации, укреплению энергетического партнерства, расширению сотрудничества в сферах высоких технологий и сельского хозяйства.

По итогам встречи в Ханчжоу состоится подписание совместного коммюнике и нескольких российско-китайских документов.

Ожидания сторон

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, предстоящий визит Михаила Мишустина в Китай имеет большое значение для Москвы.

"Мы рассчитываем на то, что председатель правительства [РФ Михаил Мишустин] будет принят председателем КНР [Си Цзиньпином]. Это тоже традиция такая взаимная в двусторонних отношениях. Поэтому мы, конечно, ждем этого визита, придаем ему очень большое значение", - сказал представитель Кремля.

Песков сказал, что пока не может ответить на вопрос, будет ли Путин через Мишустина передавать послание своему китайскому визави и другу. При этом он подчеркнул, что лидеры находятся в постоянном контакте, прямом или опосредованном.

В свою очередь, власти Китая ожидают развития взаимодействия с РФ по итогам визита Мишустина в КНР. По словам официального представителя МИД КНР Го Цзякуна, "Китай с нетерпением ожидает предстоящего визита [премьер-министра России] для дальнейшего укрепления взаимного доверия, достижения консенсуса и развития двухстороннего взаимодействия и придания мощного импульса развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху".

Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Пекина активно развивается. Китай является ведущим торговым партнером России. Как говорится в материалах, подготовленных к визиту, увеличиваются объемы двусторонних инвестиций. В прошлом году принят обновленный план инвестиционного сотрудничества, в текущем - новое российско-китайское соглашение о поощрении и защите капиталовложений. Ключевым механизмом поддержки инвестиционной кооперации компаний двух стран на межгосударственном уровне является Межправительственная Российско-Китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству, входящая в механизм регулярных встреч глав правительств.

Энергетика и транспорт

Углубляется стратегическое партнерство в энергетической сфере. Россия занимает первое место по поставкам нефти на китайский рынок, в текущем году стала лидером по поставкам природного газа благодаря выводу на контрактную мощность газопровода "Сила Сибири". Достигнуты договоренности о строительстве трубопровода "Сила Сибири - 2", который станет одним из крупнейших газовых проектов в истории. Продолжается реализация совместных проектов в области мирного атома, включая сооружение энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу". Поступательно развивается двусторонняя кооперация в сфере транспорта. Увеличивается объем железнодорожных и автомобильных перевозок. Проводятся работы по реконструкции пунктов пропуска на российско-китайской границе. Продолжается реализация совместных программ сотрудничества и дорожных карт в технологической сфере, в области исследования космоса и спутниковой навигации. Российская сторона приветствует наращивание сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта. Осуществляется взаимодействие профильных ведомств по увеличению товарооборота продукции агропромышленного комплекса между Россией и Китаем. Под эгидой АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в шести китайских городах успешно проведены фестивали-ярмарки "Сделано в России". Это способствует активному продвижению качественной и экологически чистой продукции отечественных производителей на территории КНР.

Расширяется двустороннее взаимодействие на культурно-гуманитарном треке. Отмечается хорошая динамика академической мобильности и межвузовских обменов, указывается в материалах. В 2024-2025 годах страны провели Годы культуры России и Китая с очень насыщенной программой. Также РФ и Китай углубляют диалог в научно-технической и инновационной областях. Активная работа ведется профильными ведомствами в области кинематографии. Динамичный рост демонстрируют показатели в туристическом секторе. По итогам 2024 года взаимный турпоток достиг 2,8 млн человек. Высокие темпы прироста сохраняются в текущем году. Последовательно развиваются спортивные обмены.