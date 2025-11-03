Мишустин прибыл в Ханчжоу для встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

Премьер-министр РФ прилетел на 30-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

ХАНЧЖОУ, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Китай. Его самолет приземлился в аэропорту Ханчжоу.

Здесь состоится 30-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. Мишустин проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном с глазу на глаз, затем к ним присоединятся члены делегаций обеих стран. По итогам встречи ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Для встречи Мишустина в аэропорту подняли флаги России и Китая. Главу правительства у трапа самолета встретили чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китае Игорь Моргулов и генеральный консул Российской Федерации в Шанхае Дмитрий Лукьянцев, чрезвычайный и полномочный посол КНР в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй и губернатор провинции Чжэцзян Лю Цзе.