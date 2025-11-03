Мишустин и Ли Цян провели неформальную встречу перед началом переговоров

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян перед началом 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран пообщались в неформальной обстановке. Встреча прошла в одной из вилл государственной резиденции "Сиху" ("Западное озеро") на берегу одноименного водоема, внесенного в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.

Резиденция была переоборудована из построенной на рубеже XIX-XX вв. частной виллы императорского чиновника цинской династии Лю Сюэсюня, вложившего душу и средства в создание идеального сада в духе традиций Цзянань. Усадьба славилась своей изысканной архитектурой, коллекцией редких камней и безупречной ландшафтной планировкой, гармонично вписанной в пейзаж озера.

Особый символизм визиту Мишустина в административный центр провинции Чжэцзян город Ханчжоу придает тот факт, что Чжэцзян является для Ли Цяна родным краем. Он родился в июле 1959 года в уезде Жуйань этой провинции, окончил Чжэцзянский сельскохозяйственный университет и с 1976 по 2016 год прошел путь от рядового сотрудника до губернатора Чжэцзяна. Этот пост он занимал с 2013 по 2016 годы. Таким образом, встреча глав правительств России и Китая в Ханчжоу носит не только официальный характер, но и имеет личный подтекст: можно сказать, что китайский премьер фактически пригласил своего российского коллегу к себе домой.

Примечательно, что с городом Ханчжоу также связан один из ключевых этапов политической биографии председателя КНР Си Цзиньпина. В 2002-2007 годах нынешний председатель КНР занимал пост секретаря Партийного Комитета провинции Чжэцзян и председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции. На этом фоне приглашение российского премьер-министра в Ханчжоу воспринимается как выражение личного уважения и доверия со стороны Си Цзиньпина, а также как знак особого характера отношений между Россией и Китаем.