Мишустин и Ли Цян начали переговоры

Премьер-министр РФ и премьер Госсовета КНР встретились в резиденции "Сиху"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян начали 30-ю регулярную встречу глав правительств двух стран с традиционной церемонии фотографирования в государственной резиденции "Сиху" ("Западное озеро"). Затем они удалились в зал "Сянъи", где продолжили беседу.

Мишустина сопровождали первый вице-премьер Денис Мантуров, зампреды правительства Александр Новак, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко. Также в беседе приняли участие посол РФ в КНР Игорь Моргулов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, глава Росатома Алексей Лихачев.

Перед началом официальной встречи главы правительств двух стран пообщались в неформальной обстановке. Встреча прошла на одной из вилл на берегу озера Сиху, внесенного в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.

© Анастасия Савиных/ ТАСС

О резиденции "Сиху"

Государственная резиденция "Сиху" - это гостевой дом, расположенный в Ханчжоу на берегу озера Сиху, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Резиденция была переоборудована из построенной на рубеже XIX-XX веков частной виллы императорского чиновника цинской династии Лю Сюэсюня, который создал сад в духе традиций Цзянань. Усадьба славилась своей архитектурой, коллекцией редких камней и ландшафтной планировкой. Благодаря этому ее выбрали для создания государственной резиденции в середине XX века.

Расположенная между горами и озером ее территория составляет 360 тыс. кв. м, береговая линия озера простирается на 2 тыс. м.

В резиденции проходили важные исторические события. Считается, что по указанию председателя Мао Цзэдуна здесь велась разработка проекта первой Конституции КНР (1954 год).