Мишустин: российско-китайские отношения динамично развиваются вопреки санкциям

Отношения стран находятся на самом высоком уровне за всю историю, заявил премьер-министр РФ

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Отношения России и Китая продолжают развиваться, несмотря на западные санкции, и находятся на самом высоком уровне за всю историю, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и продолжают динамично развиваться по всем направлениям, несмотря на различные препятствия и незаконные санкции Запада", - сказал Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в узком составе.

"Сегодня мы проводим юбилейную встречу, 30-ю встречу глав правительств РФ и Китая. Наш формат обеспечивает эффективную координацию всех органов исполнительной власти в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - отметил он.

Мишустин добавил, что текущий год проходит под знаком 80-летия Великой Победы над германским нацизмом и японским милитаризмом. "Совместное участие президента Владимира Владимировича Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в торжественных мероприятиях в Москве и Пекине стало новым подтверждением искренней дружбы российского и китайского народов", - сказал глава российского кабинета министров.

Направления взаимодействия

Он отметил, что правительства РФ и КНР обеспечивают выполнение всех задач, утвержденных лидерами двух стран, по развитию многопланового сотрудничества. "Обеспечиваем качество взаимной торговли за счет диверсификации структуры товарооборота, формируем комфортные условия для работы предпринимателей на рынках России и Китая", - сказал Мишустин.

Он заявил, что особое внимание уделяется расширению инвестиционного взаимодействия. "У нас 1 декабря вступит в силу межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиции, которое было подписано в ходе российско-китайского саммита 8 мая в Москве, оно будет стимулировать создание новых совместных предприятий с участием российских и китайских инвесторов на основе взаимной выгоды и учета интересов друг друга", - рассказал премьер-министр РФ.

Он отметил взаимодействие России и Китая в других сферах. По словам премьер-министра РФ, сотрудничество в сфере энергетики приобрело стратегический характер, оно охватывает нефтяную, газовую, угольную, атомную составляющие. В промышленности создаются новые совместные производства и технологические альянсы. В области транспорта увеличен объем грузоперевозок и развивается трансграничная инфраструктура, открываются новые маршруты для воздушного авиасообщения. Кооперация в сельском хозяйстве укрепляет продовольственную безопасность обеих стран. "Особую роль играют и наши гуманитарные связи. Именно они укрепляют наши прочные основы российско-китайского добрососедства и партнерство", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что завершаются перекрестные годы культуры, в рамках которых прошли сотни совместных мероприятий. "Мы ими дорожим и передадим будущим поколениям все лучшее, что в том числе создавалось нашими отцами", - заявил Мишустин.