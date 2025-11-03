Мишустин поблагодарил премьера Госсовета КНР за прием

Премьер-министр РФ подчеркнул, что услышал от Ли Цяна много интересного о богатой истории провинции Чжэцзян и озере Сиху

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил премьера Госсовета КНР Ли Цяна за теплый прием российской делегации в Ханчжоу и передал ему наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.

"Уважаемый господин Ли Цян, мой дорогой друг, сердечно рад нашей новой встрече. Благодарю вас и всех китайских друзей за очень теплый прием всей нашей российской делегации здесь, в Ханчжоу", - сказал Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в узком составе.

"Хочу, пользуясь случаем, передать вам наилучшие пожелания и слова приветствия от президента России Владимира Владимировича Путина", - отметил он.

Мишустин сказал, что 3 ноября услышал от Ли Цяна много интересного о богатой истории провинции Чжэцзян и озере Сиху, на берегах которого проходит встреча.

"Этот город стал символом богатой истории современного развития дружественного нам Китая в XXI веке. Сегодня вы много рассказали о богатой истории края и этого замечательного озера, которым все восхищаемся. Как гласит китайская поговорка: "На небесах есть рай, а на земле Ханчжоу". Об этом нам сказали очень многие члены китайской делегации", - сказал Мишустин.

Он также поздравил китайских коллег с успешным проведением четвертого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва. "На пленуме были определены основные направления развития Китая на ближайшую пятилетку до 2030 года. Уверены, что эти решения обеспечат дальнейший рост национальной экономики и как следствие повышение уровня жизни граждан Китая", - сказал Мишустин.