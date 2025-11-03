Мишустин: сотрудничество РФ и КНР укрепляется вопреки турбулентности в мире

Российский премьер отметил уникальность работающего на протяжении 30 лет формата встречи глав правительств

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Экономическое сотрудничество России и Китая укрепляется, несмотря на неустойчивость в мире. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.

"Несмотря на турбулентность в глобальной политике и мировой экономике, сотрудничество России и Китая укрепляется. Мы запускаем новые масштабные проекты. Среди них - освоение месторождений нефти и газа, производство высокотехнологичного оборудования, кооперация в сфере энергетики, мирного атома, исследования космоса и Луны, реализуем совместные программы в авиа- и автомобилестроении, развиваем транспортные коридоры, работаем в экстремальных условиях Арктики", - сказал Мишустин.

Российский премьер отметил уникальность работающего на протяжении 30 лет формата встречи глав правительств. По его мнению, он говорит о постоянстве, надежности и стабильности российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. "Как подчеркивал президент Владимир Владимирович Путин, у Москвы и Пекина широкая общность интересов и схожие взгляды на принципиальные вопросы", - напомнил глава российского кабмина.

Российский премьер процитировал китайскую поговорку, которая гласит: "Взаимное доверие - краеугольный камень дружбы". "Именно оно, равно как и понимание общих интересов, желание вместе двигаться вперед, помогают нам эффективно решать долгосрочные задачи, поставленные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Уверен, что, действуя плечом к плечу, мы справимся со всеми вызовами", - подытожил он.