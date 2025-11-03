Мишустин пригласил коллегу из КНР в Россию на Совет глав правительств ШОС

Премьер-министр РФ предложил Ли Цяну продолжить "плодотворное общение в Москве"

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил премьера Госсовета КНР Ли Цяна посетить Москву для участия в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"С удовольствием приглашаю уважаемого господина Ли Цяна, моего друга, продолжить наше плодотворное общение в Москве, возможно, в первую очередь это будет в середине ноября на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.