ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Мишустин пригласил коллегу из КНР в Россию на Совет глав правительств ШОС

Премьер-министр РФ предложил Ли Цяну продолжить "плодотворное общение в Москве"
Редакция сайта ТАСС
08:46
ТАСС/ Ruptly
© ТАСС/ Ruptly

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил премьера Госсовета КНР Ли Цяна посетить Москву для участия в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"С удовольствием приглашаю уважаемого господина Ли Цяна, моего друга, продолжить наше плодотворное общение в Москве, возможно, в первую очередь это будет в середине ноября на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран. 

Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКитай