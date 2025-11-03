Слуцкий: секретные встречи по Украине в Европе проводят не для установления мира

Глава комитета Госдумы по международным делам считает, что разработанный "мирный план" из 12 пунктов скорее является планом продолжения войны и активного вовлечения в конфликт действующей администрации США

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Виталий Смольников/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Секретные встречи представителей ряда европейских стран по урегулированию украинского кризиса проводятся не для установления мира, а для продолжения военных действий. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее газета El Mundo сообщила, что Министерство иностранных дел Испании проведет 4 ноября в Мадриде секретную и закрытую встречу так называемой коалиции желающих по поддержке Украины. По ее информации, во встрече примут участие делегаты 35 стран. Предусмотрены два блока дискуссий, в ходе которых будет обсуждаться помощь Киеву.

"Секретные "сходки" антироссийской коалиции, как и секретные "планы" - не про мир, а про войну во имя получения индульгенции для бандеровского режима, его спонсоров и союзников против России. Но мы больше не допустим повторения истории минских договоренностей, ставших классическим примером цинизма и лжи западных политиков", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ранее был разработан "мирный план" из 12 пунктов, который скорее является планом продолжения войны и активного вовлечения в конфликт действующей администрации США. Судя по утечкам в западных СМИ, ни о каком урегулировании или прочном мире ни в Киеве, ни в Брюсселе серьезно не задумываются, сообщил Слуцкий. Официальной "презентации" плана не было, но ожидаемо лидеры европейской "партии войны" хотят утвердить его на своей мадридской встрече, добавил он.

"Среди "предложений": заморозка ситуации по линии фронта (читай - маневры для перевооружения ВСУ) и гарантии Украине, в качестве которых ранее, в частности [президент Франции Эмманюэль] Макрон называл ввод иностранного военного контингента на украинскую территорию", - сообщил Слуцкий.

Также он добавил, что в успех "плана" не верят даже в Европе, а депутат Бундестага Сара Вагенкнехт назвала его бессмысленным, указав, что в ЕС так и не поняли первопричины украинского конфликта.