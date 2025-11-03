МИД: РФ выступает за защиту нейтралитета Панамского канала

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия рассматривает Панаму как выгодного торгового партнера и поддерживает защиту нейтралитета Панамского канала. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по случаю отмечаемого латиноамериканской страной 3 ноября национального праздника - Дня провозглашения независимости.

"Сегодня отношения России и Панамы продолжают последовательно развиваться на условиях равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Россия рассматривает Панаму в качестве выгодного торгового партнера и поддерживает защиту нейтралитета Панамского канала", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале МИД России.

В дипведомстве отметили, что одним из наиболее ярких событий в истории двусторонних отношений стало прохождение в ноябре-декабре 1942 года отряда советских подводных лодок через Панамский канал. "Его целью была помощь в защите арктических конвоев союзников, которые поставляли военную технику и товары в СССР через Северную Атлантику в рамках программы ленд-лиза. Во время пребывания в водах канала советские моряки были тепло и радушно приняты панамцами, которые помогли им провести необходимые ремонтные работы в порту Коко-Соло для последующего выполнения их важной миссии, - напомнили в МИД России. - Подводные лодки советского Тихоокеанского флота достигли своей цели на Арктическом театре военных действий, где уничтожили и повредили более 30 боевых кораблей противника, положив начало разгрому нацизма в Арктике".

"Проявленная солидарность подтвердила отношения дружбы и сотрудничества СССР и Панамы в общей борьбе против нацизма", - подчеркнули в дипведомстве.