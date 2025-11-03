МИД: Россия продолжит оказывать гуманитарное содействие афганскому народу

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия выражает сочувствие семьям погибших при землетрясении на севере Афганистана, продолжит оказывать гуманитарное содействие дружественному афганскому народу. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что в ночь на 3 ноября в провинциях Балх, Саманган, Сари-Пуль, Кундуз и Баглан на севере Афганистана произошло разрушительное землетрясение, в результате которого, по предварительным данным, погибли порядка 30 человек, еще около 400 получили ранения, был нанесен значительный ущерб зданиям и инфраструктуре.

"В Москве выражают искреннее сочувствие семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Россия продолжит оказывать гуманитарное содействие дружественному афганскому народу", - добавили в МИД РФ.