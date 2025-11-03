Путин 4 ноября посетит выставку ко Дню народного единства в ЦВЗ "Манеж"

Президент России ознакомится с деятельностью благотворительного фонда "Христианское милосердие" и осмотрит экспозицию "Великая Победа. Россия - моя история"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 4 ноября посетит выставку-форум "Православная Русь - к Дню народного единства", расположенную в Центральном выставочном зале "Манеж". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Путин ознакомится с деятельностью благотворительного фонда "Христианское милосердие", а также осмотрит экспозицию "Великая Победа. Россия - моя история", рассказывающую о героической борьбе народов СССР с мировым фашизмом", - указано в сообщении.