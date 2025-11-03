Умер экс-депутат Валерий Борщев

Ему был 81 год

Редакция сайта ТАСС

Валерий Борщев © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Бывший депутат Госдумы, автор закона об общественном контроле Валерий Борщев умер на 82-м году жизни из-за болезни. Об этом сообщила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

"Сегодня утром ушел автор закона об общественном контроле Валерий Борщев. Ушел дома, в больнице быть он не хотел. Из его комнаты сделали хосписную палату. Он долго боролся с мучительной болезнью. Последний год не вставал", - написала Меркачева в своем Telegram-канале.

При этом, как подчеркнула член СПЧ, за последний год он активно помогал людям, находящимся в беде. Она отметила свободолюбивость Борщева и его усилия в появлении закона об общественном контроле.

Борщев родился 1 декабря 1943 года. С 1990 по 1993 год был депутатом Моссовета. В период с 1994 по 1999 год был депутатом Госдумы первого и второго созывов, был членом фракции "Яблоко". В 2006 году Борщев занял пост сопредседателя правозащитной фракции патрии "Яблока", а в 2008 году стал членом политического комитета партии.