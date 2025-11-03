Шойгу ознакомился с работой секций на фестивале "Народы России и СНГ"

Особый интерес секретаря Совбеза вызвала VR-зона, где с помощью очков дополненной реальности можно насладиться самыми живописными уголками России

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу ознакомился с работой тематических секций в рамках фестиваля "Народы России и СНГ", передает корреспондент ТАСС.

Шойгу внимательно осмотрел конференц-залы, оснащенные для проведения тематических секций фестиваля. Особый интерес секретаря Совбеза вызвала VR-зона, где с помощью очков дополненной реальности можно насладиться самыми живописными уголками России с полным ощущением присутствия.

О фестивале

Первый фестиваль "Народы России и СНГ" проходит в Москве с 31 октября по 5 ноября, приурочен к отмечаемому в России 4 ноября Дню народного единства. В его программу включены не только заседания и дискуссии. Участники смогут принять участие в X Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант", познакомиться с национальными кухнями различных регионов, послушать лекции о многообразии культур, посмотреть выставки и кинофильмы.

Фестиваль организован Федеральным агентством по делам национальностей при координации аппарата СБ РФ, Администрации президента РФ и МИД РФ. В организации также принимали участие министерства, ведомства, крупные компании, Русское географическое общество. ТАСС - информационный партнер мероприятия.