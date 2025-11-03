Шойгу рассказал о потенциальных рисках для РФ и СНГ со стороны новых медиа

Секретарь Совета безопасности России заявил, что недружественным силам через них проще распространять деструктивные идеи

Редакция сайта ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на полях международного фестиваля "Народы России и СНГ" рассказал о потенциальных рисках со стороны новых медиа, которые актуальны для России и пространства СНГ.

"Новые медиа могут нести в себе и риски для суверенных государств, так как недружественным силам через них проще распространять деструктивные идеи, направленные на подрыв общественного строя, дискредитацию власти, искажение исторической правды и традиционных ценностей, а также формирование протестных настроений в обществе. Это актуально не только для России, но и для государств - членов СНГ", - отметил он на панельной дискуссии "Новые медиа и национальная политика: инструмент и риски".

Шойгу подчеркнул, что сегодня важно "максимально задействовать имеющиеся интернет-ресурсы и блогеров для демонстрации объективной информации" о России стране, для донесения правды до зарубежной аудитории. "Когда многие телеканалы заблокированы, именно они делятся живыми историями из первых рук, разрушая стереотипы и создавая подлинный и убедительный образ России для мира", - резюмировал он.

О фестивале

Первый фестиваль "Народы России и СНГ" проходит в Москве с 31 октября по 5 ноября, приурочен к отмечаемому в России 4 ноября Дню народного единства. В его программу включены не только заседания и дискуссии. Участники смогут принять участие в X Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант", познакомится с национальными кухнями различных регионов, послушать лекции о многообразии культур, посмотреть выставки и кинофильмы.

Фестиваль организован Федеральным агентством по делам национальностей при координации аппарата СБ РФ, Администрации президента РФ и МИД РФ. В организации также принимали участие министерства, ведомства, крупные компании, Русское географическое общество. ТАСС - информационный партнер мероприятия.