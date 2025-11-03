Мишустин прибыл в Пекин

Премьер-министр России встретится там 4 ноября с председателем КНР Си Цзинпином

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продолжает поездку по Китаю. После окончания рабочей программы в Ханчжоу он прибыл в Пекин, сообщает корреспондент ТАСС.

Ожидается, что утром 4 ноября состоится встреча Мишустина с председателем КНР Си Цзинпином. В прошлый раз политики виделись 20 декабря 2023 года, когда российский премьер посещал Пекин.

В аэропорту китайской столицы Мишустина встретили торжественно: был выстроен почетный караул и подняты государственные флаги России и Китая. У трапа его приветствовали посол России в Китае Игорь Моргулов, а также помощник министра иностранных дел КНР Цай Вэй и посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Ранее в Ханчжоу в провинции Чжэцзян Мишустин встретился со своим коллегой премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Вместе они провели 30-ю регулярную встречу глав правительств двух стран, отметив, что этот механизм за три десятка лет своего существования прекрасно себя зарекомендовал.

Глава российского кабмина на встрече с Ли Цяном отметил, что доля доллара и евро в торговых расчетах между РФ и Китаем уже опустилась до уровня статистической погрешности. Он также заявил о готовности увеличивать поставки качественных российских продуктов питания, знакомых жителям Китая благодаря фестивалям-ярмаркам "Сделано в России". Мишустин отметил рост туристических обменов между странами и сообщил, что российская сторона активно работает над отменой виз для туристов из Китая.

По итогам встречи было подписано около десятка документов, касающихся взаимодействия в сфере спутниковой навигации, сельского хозяйства, ядерных материалов и веществ и др.