Мишустин передал Си Цзиньпину наилучшие пожелания от Путина

Премьер-министр РФ отметил, что по итогам переговоров российского и китайского лидеров удалось принять важные решения

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

"Хочу, пользуясь случаем, передать вам самые теплые слова приветствия и самые добрые пожелания от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", - сказал он.

Мишустин отметил, что по итогам переговоров российского и китайского лидеров, которые проходили в мае в Москве и в сентябре в Пекине, были приняты важные решения, направленные на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства стратегического взаимодействия России и Китая. Мишустин также обратил внимание на завершение юбилейного года 80-летия Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией во Второй мировой войне. "Для дружественных народов России и Китая - это священный праздник, который мы отметили вместе", - сказал он.

Российский премьер поздравил Си Цзиньпина с проведением Четвертого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая двадцатого созыва. "Убежден, что намеченные на предстоящую пятилетку стратегические цели экономического развития Китая будут без сомнения успешно выполнены", - подытожил он.