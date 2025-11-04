В 2026 году пройдет 31-я регулярная встреча премьеров России и Китая

Об этом говорится в коммюнике, которое подписали премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Очередная, уже 31-я регулярная встреча глав правительств России и Китая пройдет в 2026 году, конкретные сроки и место встречи еще предстоит согласовать. Такой пункт содержится в коммюнике, подписанном председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

"Стороны договорились провести 31-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая в 2026 году. Конкретные сроки, место и формат проведения будут согласованы дополнительно по дипломатическим каналам", - говорится в документе.

Коммюнике принято по итогам 30-й регулярной встречи. Она прошла в Ханчжоу.