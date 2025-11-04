Россия и Китай выступили за скорое создание центра противодействия угрозам

Стороны также продолжат укреплять взаимодействие в ШОС

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай выступили за скорейшее создание Универсального центра противодействия вызовам и угрозам безопасности. Соответствующий тезис отражен в совместном коммюнике, принятом по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

Как говорится в документе, Россия и Китай "придают особое значение модернизации механизмов ШОС в сфере противодействия вызовам и угрозам безопасности и в этой связи выступают за скорейшее введение в действие Соглашения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности и Соглашения об Антинаркотическом центре".

При этом обе страны подтвердили, что продолжат укреплять взаимодействие в рамках ШОС, в том числе совместно с другими государствами-членами принимать меры по эффективной реализации Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года и дальнейшему продвижению процесса совершенствования деятельности организации.