РФ и КНР будут укреплять сотрудничество в G20 и АТЭС

Стороны будут работать над проектами в рамках Расширенной туманганской инициативы и развивать взаимодействие с АСЕАН

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай договорились укреплять сотрудничество в Группе двадцати и в АТЭС. Это отражено в совместном коммюнике, принятом по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

"Стороны продолжат уплотнять сотрудничество в рамках "Группы двадцати" как ведущего экономического форума в целях укрепления многополярного миропорядка, выработки сбалансированных консенсусных решений по преодолению ключевых экономических и финансовых вызовов, а также справедливого реформирования глобальной системы управления, направленного на повышение голоса и представленности государств глобального Юга в международных институтах", - говорится в тексте документа. Отмечается, что страны продолжат взаимодействие в интересах закрепления достижений председательств стран БРИКС в "Группе двадцати" (2022-2025 годы) и в этом контексте намерены всемерно способствовать успешному проведению саммита "Группы двадцати" под председательством ЮАР, который пройдет в Йоханнесбурге 22-23 ноября 2025 года.

В коммюнике подчеркнуто намерение стран укреплять практическое сотрудничество в рамках Расширенной туманганской инициативы, в том числе в области торговли и инвестиций, транспорта, энергетики, туризма и окружающей среды.

"Стороны будут развивать взаимодействие с АСЕАН, поддерживать центральную роль организации в региональной архитектуре, уплотнять координацию на таких региональных площадках, как Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН, защищать мир и стабильность в регионе и содействовать его процветанию", - говорится в документе.

Зафиксировано так же намерение России и Китая укреплять сотрудничество в рамках АТЭС, продвигать реализацию Путраджайских ориентиров развития и Аотеароанского плана действий, содействовать формированию к 2040 году открытого, жизнеспособного, устойчивого и мирного Азиатско-Тихоокеанского сообщества в интересах совместного процветания его народов и последующих поколений.

"Российская сторона приветствует передачу китайской стороне полномочий председателя в ходе неформальной встречи лидеров АТЭС в 2025 году и подтверждает поддержку председательству Китайской Народной Республики в АТЭС в 2026 году. Стороны будут прилагать совместные усилия для успешного проведения 33-й неформальной встречи лидеров АТЭС", - говорится в коммюнике.