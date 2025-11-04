Дмитриев поддержал решение Мерца о высылке мигрантов

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций надеется, что канцлер ФРГ последует и другим советам

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц принял меры по высылке мигрантов из страны, чтобы избежать "самоубийства западной цивилизации". Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Канцлер Германии Мерц наконец-то начал читать наши статьи об иммиграции, ведущей к самоубийству западной цивилизации, и принял меры. Надеюсь, он последует и другим советам", - написал он в Х.