МИД: РФ обеспокоена конфронтацией на гуманитарное сотрудничество по ЮНЕСКО

Участились нарушения медийных и культурных прав, отметил заместитель главы российского дипведомства Александр Панкин

Редакция сайта ТАСС

Здание МИД РФ © Сергей Булкин/ ТАСС

САМАРКАНД, 4 ноября. /ТАСС/. Россия обеспокоена турбулентностью и конфронтацией в мировых делах, сказывающихся на состоянии международного гуманитарного сотрудничества в зоне ответственности ЮНЕСКО, что негативно влияет на эффективность борьбы с дискриминацией в области образования, науки и культуры. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин на проходящей в Самарканде генконференции ЮНЕСКО.

"Участились нарушения медийных и культурных прав. В частности, констатируем продолжающееся притеснение русскоязычного населения в странах Прибалтики и на Украине. Необходимо должное внимание к теме безопасности журналистов, в том числе российских, и их убийств, фактам давления на СМИ, атакам на объекты культуры и образования", - сказал Панкин.

"Показательно отсутствие реакции на действия украинских властей, подвергающих опасности объект всемирного наследия - исторический центр Одессы из-за шагов, направленных на снос памятника великому поэту Александру Пушкину, равно как и демонтаж множества других исторических памятников в городе", - добавил он.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства также акцентировал внимание участников конференции на дальнейшее стремление узкой группы стран политизировать организацию, использовать ее в своих корыстных интересах.

"Спонсируя киевский режим, украинизируя повестку дня, они отвлекают внимание и ресурсы Всемирного гуманитарного форума от решения насущных задач. И все это происходит в условиях назревающего бюджетного кризиса на фоне выхода из ЮНЕСКО США, причем без выплаты значительной задолженности. Под угрозой реализация ключевых проектов организации. Не исключаем необходимости принятия чрезвычайных мер. Будет востребована дополнительная поддержка программ", - подчеркнул российский дипломат.