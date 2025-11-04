В России считают, что ЮНЕСКО нуждается в переменах

ЮНЕСКО следует вернуть престижный статус лаборатории идей, считает заместитель главы МИД РФ Александр Панкин

САМАРКАНД, 4 ноября. /ТАСС/. Россия убеждена, что необходимо добиваться справедливой географической представленности всех социокультурных регионов в органах ЮНЕСКО и приветствует настрой выдвинутого исполнительным советом ЮНЕСКО египетского политика Халед аль-Анани кандидатом на пост ее генерального директора содействовать укреплению роли стран-членов в управлении организации. Об этом заявил на проходящей в Самарканде 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

"Мы приветствуем настрой избранного гендиректора профессора Халеда аль-Анани содействовать укреплению роли стран-членов в управлении организации, обеспечению прозрачности и подотчетности в финансовых вопросах. В позитиве отмечаем, что гендиректором впервые стал представитель арабского мира. Мы убеждены, что необходимо добиваться справедливой географической представленности всех социокультурных регионов в органах ЮНЕСКО, ее конвенциях и программах. Государства должны иметь равные возможности вносить свой вклад в работу организации. В фокусе наших общих усилий должно быть осуществление программной деятельности в строгом соответствии со среднесрочной стратегией", - сказал Панкин.

По его мнению, ЮНЕСКО следует вернуть престижный статус лаборатории идей, поставить во главу угла действенную помощь развивающимся странам, в том числе в рамках глобального приоритета Африки.

"Большое внимание должно уделяться нуждам малых островных развивающихся государств. Россия готова и дальше вносить активный вклад в эту деятельность. Наша страна - ответственный плательщик в бюджет организации. Мы являемся крупнейшим донором фонда для искоренения допинга в спорте, осуществляем добровольный взнос по линии международной программы развития коммуникации", - подчеркнул он.

Панкин также напомнил, что Россия учредила и финансирует международную премию ЮНЕСКО - России имени Д. И. Менделеева за достижение в области фундаментальных наук с самым значительным в организации премиальным фондом. "По линии российского бизнеса в рамках соглашения с ЮНЕСКО предоставляются стипендии перспективным молодым ученым, работающим в области использования передовых достижений современной химии", - добавил он.