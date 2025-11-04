Россия выдвинула свою кандидатуру в Исполнительный совет ЮНЕСКО

По словам замглавы МИД РФ Александра Панкина, избрание будет способствовать утверждению равенства

Штаб-квартира ЮНЕСКО © Денис Устинов/ ТАСС

САМАРКАНД, 4 ноября. /ТАСС/. Россия выдвинула свою кандидатуру в Исполнительный совет ЮНЕСКО и в случае избрания настроена активно в нем работать на продвижение объединительной повестки дня на основе баланса интересов всех стран с учетом цивилизационного многообразия и мира. Об этом заявил на проходящей в Самарканде 43-й сессии Генконференции ЮНЕСКО заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

"Уверены, что избрание России будет способствовать утверждению равенства, подлинной многосторонности, демократических начал и плюрализма", - сказал он. При этом российский дипломат напомнил, что на протяжении более чем 70 лет своего членства в ЮНЕСКО Россия демонстрирует неизменную приверженность идеалам и принципам этой организации.

Он также сообщил, что Россия обладает большим опытом создания площадок для международного гуманитарного диалога. В частности, недавно РФ приняла знаковый международный музыкальный конкурс "Интервидение", предоставивший возможность странам-участникам со всего мира продемонстрировать свои самобытные культурные традиции на многомиллионную аудиторию.

Ежегодно проводится масштабный международный Санкт-Петербургский форум объединенных культур. Примером плодотворного взаимодействия на научно-образовательном треке стали прошедший международный форум министров образования "Формируя будущее" и восьмой международный научный конгресс "Глобалистика-2025".