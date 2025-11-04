Вершинин и новый посол Израиля обсудили двусторонние отношения
10:45
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД России Сергей Вершинин и новый посол Израиля в Москве Одед Йосеф обсудили на встрече развитие двусторонних отношений и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"3 ноября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Вершинин принял назначенного посла Государства Израиль в Москве Одеда Йосефа, вручившего копии верительных грамот", - отметили в ведомстве.
Как подчеркнули в МИД РФ, стороны обсудили перспективы развития российско-израильских отношений. "Отмечена важность продолжения контактов по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе Ближнего Востока", - указали в министерстве.