Замглавы МИД: санкции против РФ "бумерангом бьют" по экономикам тех, кто их вводил

Дмитрий Любинский указал на то, что многие участники саммита в Дохе не поддерживают политику односторонних санкций, которой следует Запад

ДОХА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Катеренчук/. Односторонние санкции в отношении России "бумерангом бьют" по экономикам тех стран, которые решили их ввести. Как заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский, такие ограничения оказывают негативное влияние на мировую экономику и цепочки поставок.

"Что касается тех стран и объединений, которые вводят против нас односторонние санкции, то эти рестрикции бумерангом бьют прежде всего по их экономикам. Наглядный пример - Евросоюз. Цена введения антироссийских санкций и иных торговых ограничений - падение темпов экономического роста, снижение конкурентоспособности стран - членов объединения и в конечном счете его деиндустриализация", - сказал Любинский на полях саммита ООН по социальному развитию в Дохе. Российский дипломат привел данные ЕС, согласно которым "в 2024 году 27,5 млн европейцев сталкивались с серьезными материальными трудностями, а порядка 47 млн не могли позволить себе отапливать дома в достаточной мере".

"Волюнтаристское задействование односторонних ограничительных мер для решения собственных политических задач и достижения экономических выгод превращается в глобальный вызов для суверенного развития государств и процветания их граждан", - продолжил он, подчеркнув, что "подобного рода незаконные ограничения наносят ущерб всей системе мировой экономики, подрывают свободную конкуренцию, цепочки поставок, инвестиционные потоки и торгово-логистические связи, ведут к росту фрагментации и протекционизма в глобальном масштабе".

Замглавы МИД России указал на то, что многие участники саммита в Дохе не поддерживают политику односторонних санкций, которой следует Запад. "Как ни парадоксально, но данный инструмент принуждения используется преимущественно западными "демократиями", которые сегодня в экономическом плане во многом уступают развивающимся государствам в честной конкурентной борьбе. Такой подход, как мы видим из контактов российской делегации здесь, в Дохе, не находит понимания у мирового большинства, в связи с чем все большее число стран стремится к более прагматичному и самостоятельному курсу", - отметил Любинский.

4-6 ноября в Дохе проходит 2-й Всемирный саммит по социальному развитию, организованный ООН при поддержке правительства Катара. Участники встречи обсуждают меры по борьбе с бедностью, укреплению социальной справедливости и продвижению равенства. Российскую делегацию возглавляет министр труда и социальной защиты Антон Котяков.