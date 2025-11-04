Патриарх Кирилл и Швыдкой в числе награждаемых Путиным в Кремле

Также на церемонии присутствует гендиректор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова

Редакция сайта ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа) © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Участники церемонии награждения премиями и государственными наградами собрались в Екатерининском зале кремлевского Сенатского дворца. В их числе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава благотворительного фонда Александра Солженицына, жена писателя Наталия, передает корреспондент ТАСС.

Среди тех, кого вскоре наградит президент, представители практически всех основных традиционных конфессий России - различных ветвей христианства, течений ислама, буддизма.

В числе присутствующих на торжественной церемонии - гендиректор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова.

Патриарху Кириллу в 2023 году была присуждена, однако до сих пор не вручена премия "За вклад в укрепление единства российской нации", как и Виртуозовой - но уже в 2024 году. Швыдкой и Солженицына были указом президента награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени в 2022 и 2024 годах соответственно.

Ранее Путин в соответствии с традицией возложил цветы к расположенному на Красной площади памятнику деятелям ополчения и участникам событий 4 ноября 1612 года - Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому.