Путин: россияне умеют смыкать ряды перед лицом угроз

По словам президента, единство граждан РФ неоспоримо

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Ценность единства россиян неоспорима, они умеют смыкать ряды для решения задач перед лицом глобальных вызовов и угроз. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения премий главы государства за вклад в укрепление единства российской нации и госнаград РФ.

"Уважаемые друзья, ценность нашего единства неоспорима. Мы умеем смыкать ряды для решения общих задач перед лицом глобальных вызовов и угроз, и вместе радоваться победам, достижениям и успехам. Еще раз от души поздравляю вас с Днем народного единства, с присуждением премии президента России и вручением высоких государственных наград", - сказал глава государства.