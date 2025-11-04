Путин отметил, что у России немало преданных друзей

Президент указал, что они являются яркими представителями интеллектуальных, творческих и деловых кругов разных стран

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Немало преданных друзей есть у России, они являются яркими представителями интеллектуальных, творческих и деловых кругов разных стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения премий главы государства за вклад в укрепление единства российской нации и госнаград РФ.

"Уважаемые коллеги, у России немало преданных друзей, и сегодня, в День народного единства, с нами яркие представители интеллектуальных, творческих, деловых кругов разных государств", - сказал глава государства.

Так, Путин рассказал, что итальянский ученый, публицист, общественный деятель Элизео Бертолази занимается защитой и популяризацией русской культуры. Председатель Русского географического общества в Шри-Ланке Саман Кумара Ранджит Вирасинхе вносит большой вклад в укрепление культурных и гуманитарных связей с Россией. Углублению дружбы и сотрудничества России и Израиля содействует почетный генеральный консул РФ Амин Сафия.

"А известный пианист и дирижер Юстус Франц многие годы ведет плодотворную деятельность по сближению и взаимному обогащению культур России и Федеративной Республики Германия", - подчеркнул Путин. Перспективные проекты в области сельского хозяйства реализует в России лидер крупнейшего агрохолдинга Вьетнама Тхай Хыонг.

"Эти начинания служат обеспечению продовольственной безопасности и углублению стратегического взаимодействия наших стран", - сказал президент РФ.

"Мы признательны всем, кто видит в России надежного партнера, и всегда открыты для новых взаимовыгодных контактов, развития многоплановых связей и взаимного обогащения культур", - подчеркнул Путин.