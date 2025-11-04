Путин: РФ стремится к дружбе со всеми народами Земли

Президент при этом отметил наличие сложностей

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россия стремится к дружбе и сотрудничеству со всеми народами на Земле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время вручения государственных наград за укрепление единства российской нации в Кремле.

"Несмотря на все сложности, проблемы и трагедии сегодняшнего дня, а их, к сожалению, достаточно, от нас из России будут исходить именно такие импульсы, потому что мы стремимся к дружбе, сотрудничеству со всеми, не только соседними, но и со всеми народами на Земле", - указал Путин.

Российский лидер поблагодарил находящихся в зале иностранных друзей РФ, которые, по его словам, самим своим присутствием подтверждают веру в то, что Россия добивается дружбы и сотрудничества со всеми народами мира, и вместе с ней готовы идти к этой цели.

В завершение Путин еще раз поздравил всех с Днем народного единства и полученными наградами.