Путин заявил, что импульс культуры России направлен на объединение народов

Связью станут общие ценности, указал президент

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Импульсы культурных связей, которые исходят от России, направлены на то, чтобы объединить народы всей планеты вокруг общих ценностей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время вручения государственных наград за укрепление единства российской нации в Кремле.

"Здесь часто звучали и вопросы, связанные с великой многонациональной российской культурой. Хотел бы отметить в этой связи, что вот те каналы культурных связей, те импульсы, которые исходят из России, они, безусловно, направлены на то, чтобы создать такую же атмосферу и на международной арене, между народами нашей планеты, которые могли бы объединиться вокруг общих ценностей", - подчеркнул президент.