Песков: РФ в постоянном рабочем контакте с Венесуэлой

Пресс-секретарь президента России добавил, что "сейчас детализации этих контактов никакой не будет"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Москва находится в постоянном рабочем контакте с Каракасом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, оказывала ли РФ Венесуэле помощь в связи с напряженной ситуацией в Карибском бассейне и активностью США.

"У нас контакты с Венесуэлой постоянные рабочие", - отметил Песков и добавил, что "сейчас детализации [этих контактов] никакой не будет".