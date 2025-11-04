Песков: Трамп не поздравлял Путина с 4 ноября
Редакция сайта ТАСС
16:19
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Лидеры некоторых государств поздравили президента РФ Владимира Путина с Днем народного единства, хотя протокол этого не предполагает - у праздника нет статуса национального, пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, это же не национальный праздник. По протоколу не предусмотрено. Некоторые страны направляли [поздравления]", - ответил он на вопрос, поздравляют ли лидеры зарубежных стран президента РФ с Днем народного единства.
На просьбу уточнить, был ли президент США Дональд Трамп в числе поздравивших Путина, Песков ответил отрицательно. "Нет", - сказал он.