Песков: Трамп не поздравлял Путина с 4 ноября

Протокол этого не предполагает, объяснил пресс-секретарь президента РФ

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Лидеры некоторых государств поздравили президента РФ Владимира Путина с Днем народного единства, хотя протокол этого не предполагает - у праздника нет статуса национального, пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это же не национальный праздник. По протоколу не предусмотрено. Некоторые страны направляли [поздравления]", - ответил он на вопрос, поздравляют ли лидеры зарубежных стран президента РФ с Днем народного единства.

На просьбу уточнить, был ли президент США Дональд Трамп в числе поздравивших Путина, Песков ответил отрицательно. "Нет", - сказал он.