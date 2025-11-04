Россия призвала ООН осудить кровавые расправы ВСУ над журналистами

В 2025 году "под киевским режимом" погибли шесть работников российских СМИ, отметил пресс-секретарь постпреда РФ при всемирной организации Евгений Успенский

Редакция сайта ТАСС

ООН, 5 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь постоянного представителя РФ при ООН Евгений Успенский призвал профильные структуры организации безоговорочно осудить кровавые расправы, которые ВСУ практикуют в отношении российских корреспондентов. С таким заявлением он выступил на заседании Четвертого комитета 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня "Вопросы, касающиеся информации".

"Особую озабоченность вызывает ситуация с физической безопасностью журналистов в зоне конфликтов. Так, продолжаются целенаправленные атаки со стороны ВСУ на представителей российских СМИ и военных корреспондентов. Немногим более двух недель назад под удар снаряженного боеприпасом украинского дрона попала съемочная группа "РИА Новости", в результате чего погиб корреспондент Иван Зуев", - сказал дипломат.

Успенский напомнил, что "за один только 2025 год киевским режимом убиты шесть работников российских СМИ, выполнявших редакционные задания, многочисленные сотрудники получили ранения различной степени тяжести". "Вновь подчеркиваем, что практикуемые ВСУ кровавые расправы над нашими корреспондентами должны быть безоговорочно осуждены профильными структурами и их уполномоченными лицами", - подчеркнул он.