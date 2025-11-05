Эксперт Сорокин: в Россию хотели переехать сотни проживающих в ЕС молдаван

Несмотря на стремление значительной части населения Молдавии к интеграции в Евросоюз, существует альтернативный миграционный вектор, направленный в РФ, подчеркнул руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Сотни проживающих в Евросоюзе молдаван за последние два года захотели получить российское гражданство и впоследствии переехать в Россию, несмотря на заявления президента Молдавии Майи Санду об интеграции страны в ЕС. Такое мнение ТАСС выразил руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.

Он пояснил, что ранее Санду, выступая на конференции в Брюсселе, заявила, что Молдавия "почти в Евросоюзе", поскольку треть граждан страны имеют паспорта ЕС. При этом, обратил внимание Сорокин, несмотря на стремление значительной части населения Молдавии к интеграции в ЕС, существует альтернативный миграционный вектор, направленный в Россию.

"За последние два года работы Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества мы зафиксировали значительное количество обращений от граждан Молдавии, проживающих в странах ЕС, с целью получения гражданства Российской Федерации и последующего переезда в Россию - речь о сотнях заявок", - указал он.

По словам эксперта, миграционные процессы в регионе являются сложными и многогранными, а потому не могут быть описаны исключительно через призму интеграции в Евросоюз.

Сорокин также обратил внимание на то, что анализ демографических и экономических показателей Молдавии показывает, что 70% населения проживает за чертой бедности. "Это обстоятельство существенно ограничивает их возможности для миграции в страны ЕС, несмотря на наличие гражданства. Высокая стоимость жизни и отсутствие перспектив трудоустройства в Европе делают данный вариант недоступным для большинства граждан", - подчеркнул эксперт.