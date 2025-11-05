Колокольцев отметил риски для АСЕАНАПОЛ выстраивания закрытых блоковых структур

Глава МВД России отметил, что РФ совместно с другими государствами проводит работу по защите базовых ценностей Интерпола

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев © Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев отметил растущие риски для Ассоциации национальных полиций стран - участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ) линии Запада по выстраиванию в азиатском пространстве сети закрытых блоковых структур и его милитаризации. Заявление он сделал в ходе выступления на 43-й конференции ассоциации.

"Обращаем внимание на растущие риски для ассоциации в результате линии Запада по выстраиванию в азиатском пространстве сети закрытых блоковых структур и его милитаризации. Подчеркиваем важность деполитизированного профессионального сотрудничества в сфере противодействия преступности", - сказал министр.

Колокольцев отметил, что Россия совместно с рядом других государств проводит работу по защите базовых ценностей Интерпола. "Среди них - нейтралитет, недопущение влияния политической конъюнктуры на правоохранительную деятельность и необоснованных отказов от сотрудничества", - подчеркнул он.