МВД выступило против идеи о возможности исключать страны из Интерпола

Глава ведомства Владимир Колокольцев также подтвердил готовность к углублению и расширению сотрудничества с АСЕАН на международных площадках

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. МВД России выступает против внесения изменения в устав Интерпола, позволяющего исключить из организации страну-члена. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая на 43-й конференции Ассоциации национальных полиций стран - участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ).

По его словам, Россия совместно с рядом других государств проводит работу по защите базовых ценностей Интерпола. Среди них - нейтралитет, недопущение влияния политической конъюнктуры на правоохранительную деятельность и необоснованных отказов от сотрудничества.

"Выступаем против обсуждаемой в настоящее время идеи о внесении в устав организации изменений, позволяющих исключить из нее страну-члена. Приветствуем решение Исполкома Интерпола о частичном снятии ограничительных мер в отношении Российской Федерации", - сказал глава МВД РФ.

Кроме того, Колокольцев подтвердил готовность к углублению и расширению сотрудничества с АСЕАН на международных площадках. "Благодарим представителей стран региона за взаимодействие с российскими правоохранительными органами в деле международного розыска лиц, выдачи обвиняемых в совершении преступлений", - отметил глава российского министерства. По его словам, АСЕАНАПОЛ играет ведущую роль в налаживании практической кооперации и информационного обмена между компетентными органами государств Азиатско-Тихоокеанского региона в борьбе с преступностью. "Со своей стороны наращиваем российский вклад в укрепление кадрового потенциала силовых ведомств стран организации", - подчеркнул Колокольцев.