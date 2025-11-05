Слуцкий заявил об активном взаимодействии депутатов ГД и конгрессменов США

Лидер ЛДПР отметил, что скоро будут представлены совместные планы

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Виталий Смольников/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Подробности о предстоящей встрече депутатов Госдумы с американскими конгрессменами будут раскрыты в ближайшее время, в настоящий момент парламентарии активно взаимодействуют друг с другом. Об этом журналистам рассказал глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"В самые ближайшие дни мы свои планы вам представим, - сказал депутат. - Контакты активно ведутся".