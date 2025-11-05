Слуцкий заявил об активном взаимодействии депутатов ГД и конгрессменов США
Редакция сайта ТАСС
07:46
обновлено 07:57
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Подробности о предстоящей встрече депутатов Госдумы с американскими конгрессменами будут раскрыты в ближайшее время, в настоящий момент парламентарии активно взаимодействуют друг с другом. Об этом журналистам рассказал глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"В самые ближайшие дни мы свои планы вам представим, - сказал депутат. - Контакты активно ведутся".