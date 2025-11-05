В СБ ООН отвергли российский проект по деэскалации в Карибском бассейне

США продолжают наращивать военную мощь вдоль берегов Венесуэлы и наносить незаконные удары по "нарко-лодкам", заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 5 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в Совете Безопасности отвергли российский проект заявления с призывом к сдержанности и диалогу в Карибском бассейне.

"Мы все глубоко обеспокоены опасной эскалацией в Карибском бассейне. США продолжают наращивать военную мощь вдоль берегов Венесуэлы и наносить незаконные удары по "нарко-лодкам". Пытаясь разрядить напряженность, Россия в ходе своего председательства в Совете Безопасности ООН в октябре предложила проект заявления председателя для рассмотрения этой тревожной ситуации. Проект был сбалансированным и объединяющим: призыв к сдержанности и диалогу для разрешения разногласий, подтверждение зоны мира в Латинской Америке и акцент на сотрудничестве для совместной борьбы с наркотрафиком и транснациональной организованной преступностью", - написал Полянский в Х.

"К сожалению, только один член Совета (угадайте, кто) отверг эту инициативу, не проявив никакого намерения деэскалировать ситуацию или искать дипломатические решения. Россия отвергает разжигание войны и бряцание оружием. Те, кто отвергает дипломатию как единственный способ решения спорных вопросов между странами, будут нести полную ответственность за последствия своего безрассудного поведения", - добавил он.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, 10 000 военнослужащих и уничтожают в международных водах скоростные лодки с находящимися в них людьми, которых голословно обвиняют в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, американский лидер Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой и разрешил ЦРУ проводить тайные операции в республике. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшие время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил о принятии плана комплексной обороны и перехода к вооруженной борьбе на случай агрессии со стороны США.