Постпредство РФ: в ООН сменился тон риторики по конфликту на Украине

Это произошло после прихода к власти президента США Дональда Трампа, отметил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Риторика в ООН западных стран в отношении конфликта на Украине сменилась с приходом к власти президента США Дональда Трампа, Запад перестал выступать с утверждениями о неспровоцированной агрессии России. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Может быть в Германии людям и нужно использовать слова про неспровоцированную агрессию, однако в ООН вы их уже не услышите, - сказал он в интервью изданию EIR News, комментируя использование в Германии антироссийской риторики в контексте конфликта на Украине. - После прихода к власти президента Трампа риторика западных стран, не только США, но и Франции, Великобритании и других в отношении России поменялась, они больше не используют эту конструкцию о неспровоцированной агрессии, так как в нынешних обстоятельствах, когда мы столь много знаем о предшествующих конфликту событиях, это выглядит смешно и несерьезно".

Полянский добавил, что исключение в данном тренде составляют лишь представители Киева, балтийских стран и Польши. Но когда упомянутые страны используют подобную риторику, "это выглядит по-настоящему странно в сравнении, что говорят остальные".