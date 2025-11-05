Песков: тайминга по анализу потребности в организации ядерных испытаний нет
17:20
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Анализ необходимости начать подготовку к ядерным испытаниям может занять столько времени, сколько нужно, четкого тайминга нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал он на вопрос, есть ли четкий тайминг. "Ровно столько потребуется времени, сколько понять, что имеет в виду администрация в Вашингтоне [заявляя, что Пентагону поручено немедленно возобновить испытания ядерного оружия]", - уточнил он.